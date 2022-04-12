Hollanda, Belçika, Almanya, İngiltere ve Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden başta Türkiye olmak üzere dünyanın popüler tatil destinasyonlarına düzenlediği uçuşlarla uluslararası bir tatil hava yolu konumuna gelen Corendon Airlines, 18. yılını kutluyor.

Corendon Airlines açıklamasına göre, Corendon Turizm Gurubu bünyesinde kurulan şirket, ilk uçuşunu 12 Nisan 2005'te CAI 855 uçuş koduyla Sabiha Gökçen'den Amsterdam'a 136 yolcu ve 6 mürettebat eşliğinde gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden itibaren filosunu ve uçuş ağını düzenli bir biçimde büyüten Corendon Airlines, bugün biri Türkiye, 2'si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 hava yolu şirketi ve 38 uçaklı filosuyla yılda 10 milyonu aşkın yolcu taşıyor. Avrupa'nın birçok ülkesine başta Türkiye olmak üzere İspanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, Mısır ve Fas gibi popüler tatil destinasyonlarından direkt uçuşlar sunan Corendon Airlines ayrıca Türkiye'ye de en fazla turist getiren hava yolu şirketleri arasında yer alıyor.

Hava yolu şirketi, Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika pazarlarındaki büyük rakiplerin arasına girerek elde ettiği başarıdan sonra şimdi de İngiltere, Polonya ve Danimarka pazarlarında düzenlediği operasyonlarla adından söz ettiriyor.

Açıklamada Corendon Airlines personeli ile paylaştığı kutlama mesajına yer verilen Corendon Airlines Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "İlk uçuşumuzu 12 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirmiştik. TC-TJA kuyruk koduyla havalanan Boeing 737-300 ile yaptığımız o ilk uçuştan bugünlere geldiğimizde, 65 ülkede 165 havalimanına uçuş yaparak yılda 10 milyon yolcu taşıyan uluslararası bir hava yolu konumuna yükseldik. 17 yıllık serüvenimizde bu başarıya imza atmamızı sağlayan, şu an aramızda bulunan ya da bulunmayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 18. sezonumuzun şirketimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.