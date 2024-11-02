Çöpten Yiyecek Toplarken Dilenen Kadın Gözaltına Alındı
Ankara'da çöpten yiyecek topluyormuş gibi davranarak dilenen S.M. (41) adlı kadın, gözaltına alındı. Ekonomik durumu iyi olduğu halde halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağlamak için 'avcı toplayıcı' yöntemiyle para talep eden kadın, suçüstü yakalandı.
ANKARA'da çöpten yiyecek topluyor gibi davranıp dilenen S.M. (41) adlı kadın, gözaltına alındı.
Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerinde yanında getirdiği meyve ve sebzeleri çöpten topluyor gibi davranarak, çevredekilerden para talep eden S.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 'Avcı toplayıcı' adı verilen yöntemle halkın duygularını sömürüp haksız kazanç sağlayan S.M., takibe alındı. Bir süre izlenen S.M., suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem başlatılan S.M.'nin ekonomik durumunun ise kötü olmadığı belirtildi.