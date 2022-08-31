Çöplükte yiyecek arayan ayılar kamerada Güncel Haberler Çöplükte yiyecek arayan ayılar kamerada Erzincan'da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöplükte yiyecek arayan ayılar kamerada ERZİNCAN - Erzincan'da gece yarısı köye inip çöp konteynırında yiyecek arayan iki ayı cep telefonu kamerasına yansıdı. Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyüne gece saatlerinde inen iki boz ayı karınlarını doyurmak için çöp konteynırının bulunduğu alana geldi. Bir süre çöp konteynırının etrafında dolaşan ayılar daha sonra içerisine girerek yiyecek aradılar. Ayıların bu sıradaki halleri bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir Erzincan Güncel Haberler

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