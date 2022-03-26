Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor - Haberler

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Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Güncel
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Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor Şanlıurfa'da temizlik işinde çalışan işçi, yaklaşık 12 yıldır topladığı çöplerin içindeki ekmekleri ayıklayıp yabani kuş ve güvercinleri besliyor.

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da temizlik işinde çalışan işçi, yaklaşık 12 yıldır topladığı çöplerin içindeki ekmekleri ayıklayıp yabani kuş ve güvercinleri besliyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Seydo Saraçoğlu, yaklaşık 12 yıldır ilçenin birçok noktasında çöp topluyor. Çöpleri araca yüklemeden önce içerisini kontrol eden işçi, ekmekleri ayırıp başka bir poşete koyuyor. Mesaisi sona erdikten sonra yabani kuş ve güvercinlerin yoğun olduğu bölgelere giden Saraçoğlu, ekmekleri ayıklayarak kuşları besliyor.

"Ekmeklerin heder olmaması ve hayvanların faydalanması için bunu yapıyoruz"

Her gün düzenli olarak bu işi yaptığını belirten Saraçoğlu, "2010 yılından beri belediyede çalışıyorum. Ben belediyeden razıyım, Allah onlardan razı olsun. Çöplerin yanında bulunan ekmekleri topluyorum. Daha sonra topladığımız ekmekleri, boş zamanlarda kuşların yemesi için arazilere bırakıyoruz. Ekmeklerin heder olmaması ve hayvanların faydalanması için bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

Çöplerdeki ekmekle 12 yıldır kuşları besliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Güncel

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