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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Mavi Gezegeni Korumak: Sıfır Atık Yaklaşımıyla Su Kirliliğine Son Veren Çözümler" paneli gerçekleştirildi.

Yeşil Alan'daki AK Parti Kadın Kolları Pavilyonu'nda yapılan panelde su kaynaklarının korunması, atık yönetimi ve mikroplastiklerin deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri ele alındı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz moderatör olarak panelde yaptığı konuşmada, denizlerin, okyanusların ve tatlı su kaynaklarının korunmasının iklim dengesi, biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği ve yaşamın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Durmaz, "Dünya üzerindeki yaşamın devamı, denizlerimizin, okyanuslarımızın ve tatlı su kaynaklarımızın sağlıklı olmasına bağlı. Bu kaynaklar iklimin dengelenmesinden biyolojik çeşitliliğin korunmasına, gıdadan geçim kaynaklarına kadar pek çok alanda hayatımızın temelini oluşturuyor." dedi.

İklim değişikliğinin yanı sıra plastik kirliliği ve mikroplastiklerin de su ekosistemleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Durmaz, su kaynaklarının korunması için atık oluşumunun kaynağında azaltılması ve bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Sıfır Atık yaklaşımının kaynakların verimli kullanılması, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yoluyla su kirliliğiyle mücadeleye katkı sunduğunu dile getiren Durmaz, "Atık yönetiminin güçlendirilmesi, depozito iade sistemlerinin yaygınlaşması ve toplumun bu çalışmalara katılması da denizlerimizin ve su kaynaklarımızın korunmasında önemli bir yere sahip." diye konuştu.

"Türkiye su stresi yaşayan ülkeler arasında"

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurtaç Öz de dünyadaki su kaynaklarının sınırlı olduğuna ve Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çekti.

Su kaynaklarının nüfus artışı, sanayileşme, tarımsal faaliyetler ve iklim değişikliği nedeniyle baskı altında olduğunu aktaran Öz, "Yeryüzündeki su kaynaklarının yüzde 2,5'lik kısmı tatlı su. Bunun yüzde 1'den az kısmı ancak kolaylıkla ulaşabileceğimiz nehirlerde ve göllerde bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'de su tüketiminin yaklaşık yüzde 70-77'sinin tarımda gerçekleştiğini vurgulayan Öz, vahşi sulamanın bırakılması, damla sulama gibi yöntemlerin yaygınlaştırılması ve şebekelerdeki kayıp-kaçakların azaltılması gerektiğini anlattı. Öz, atık suların ileri arıtma teknolojileriyle yeniden kullanılabileceğini kaydetti.

Mercator Ocean International kuruluşunda Okyanus Bilimi Kıdemli Danışmanı Karina von Schuckmann ise plastik ve mikroplastik kirliliğinin okyanus ekosistemlerinin yanı sıra insan sağlığı ve beslenme sistemleri için de tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Plastiklerin okyanus akıntılarıyla taşınarak denizlerin derinliklerine ve kıyı ekosistemlerine ulaştığını belirten Schuckmann, "Plastik kirliliği okyanus için çok büyük bir tehdittir ve dolayısıyla sağlığımız ve beslenme sistemimiz için de bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Von Schuckmann, kirliliğin kaynağında önlenmesi, atık su yönetiminin iyileştirilmesi, döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve bilimsel verilerle okyanusların izlenmesinin önemine işaret etti.

"Mikroplastik kirliliği yaygın biçimde tespit edildi"

Bursa Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşkın Birgül de mikroplastiklerin deniz canlıları tarafından besin sanılarak tüketildiğini ve besin zincirine girdiğini anlattı.

Deniz canlıları üzerinde yapılan araştırmalarda mikroplastik kirliliğinin yaygın biçimde tespit edildiğini aktaran Birgül, "Yetişkin bir insan yılda 39 bin ile 52 bin adet mikroplastik parçacığı yutuyor. Yani bu aşağı yukarı düşünürseniz bir kredi kartı büyüklüğüne denk gelmiş oluyor. Yani her yıl yetişkin bir insan bir kredi kartı büyüklüğünde plastiği bünyesine almış oluyor." dedi.

Mikroplastiklerin insan vücuduna besinlerin tüketilmesi, solunum ve cilt teması yoluyla girebildiğini belirten Birgül, günlük hayatta kullanılan poşet çaylar, kahve bardakları, kozmetik ürünler ve kesme tahtalarının da mikroplastik maruziyetinde etkili olabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA