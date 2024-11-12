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COP29 İklim Konferansı Bakü'de Başladı

COP29 İklim Konferansı Bakü'de Başladı
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı. Konferans, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağladığı mali desteklerin artırılmasını hedefliyor.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'ndan görüntüler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), pazartesi günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Bu yılki iklim konferansı, gelişmiş ülkeler tarafından gelişmekte olan ülkelere destek sağlamak amacıyla belirlenen yıllık 100 milyar dolarlık mali desteğin seferber edilmesi ve sağlanması için mevcut kolektif hedefin yerine geçecek yeni bir iklim değişikliği finansman hedefi belirlemeyi amaçlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bakü'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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