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COP29'da Kadınların İklim Değişikliği Mücadelesi Vurgulandı

COP29'da Kadınların İklim Değişikliği Mücadelesi Vurgulandı
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP29'da Türkiye pavilyonu, iklim krizi ve kadınların rolünü ele alan bir panel düzenledi. Panelde, kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemi ve ekonomik hayatta yer almasının gerekliliği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yer alan Türkiye pavilyonu, iklim krizlerinin çözümünde kadınların rolüne yönelik panele ev sahipliği yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında hazırlanan Türkiye pavilyonunda, Roots Kadın İnisiyatifi tarafından "İklim Krizi ve Kadınlar" paneli düzenlendi.

Panelde konuşmacı olarak yer alan Dünya Gazetesi CEO'su, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, AA muhabirine, iklim değişiklikleriyle mücadelenin tüm ülkelerin hedefinde olduğunu fakat bu hususta kadınların rolünün de ne kadar büyük olduğunun görülmesi ve anlatılması gerektiğini söyledi.

Kösem, iklim değişikliğiyle mücadelede medya, STK ve iş dünyasının üçlü saç ayağı olarak mücadele ettiği takdirde başarı elde edileceğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Birçok kadın, iklim değişiklikleriyle mücadele ediyor. Kadın demek aslında gerçek anlamda bir lider demektir. Kadın ailesini koruduğu gibi çevreyi de korur. Kadın üretir ve çevreyi, ekonomiyi, kalkınmayı büyütür. Kadınların ekonomik hayatın içinde olması, iklim değişikliğiyle mücadele kısmında dönüşümün içinde olması, ekonomik büyüme ile birlikte kalkınmayı da beraberinde getirecektir. Bu sebeple biz bugün kadınlar olarak bizim de sözümüz var ve bu değişiklikle ilgili mücadele kısmında ciddi yatırımlarımız var diyoruz. Bu yatırımların da geri dönüşünü hem kurumlarımıza, hem çalışanlarımıza, hem gelecek nesillere, hem ülkemizde göstermek istiyoruz."

Beyaz Sosyal Sorumluluk İletişim Danışmanlığı Kurucusu Yeşim Beyla ise daha önce de COP toplantılarına katıldığını, fakat Azerbaycan'da düzenlenen COP29'un iklim değişikliğinde kadının önemine vurgu yapan en önemli toplantı olduğunu söyledi.

Beyla, iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerde, özellikle de tarımda ve enerji sektöründe çalışan kadınlar olarak bilgi ve fikirlerini paylaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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