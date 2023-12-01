- COP28 İklim Zirvesi Dubai'de başladı

DUBAİ - Dünya liderlerinin bir araya gelerek iklim krizini ele alacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başladı.

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), BAE'nin ev sahipliğinde başladı. COP28 Başkanı Sultan El Cabir yaptığı açılış konuşmasında, "Sonunda bu günün geldiği için çok mutluyum. Farklı geçmişlerden, farklı nesillerden geliyoruz ama hayati bir şeyi paylaşıyoruz. Hayatımızın her bir noktasında hepimiz bir seçim yaptık, büyük bir sorumluluğun yükünü taşımaya yardımcı olmak için bir seçim. Bu seçim, bugün hepimizin burada, BAE'de bulunmasının nedenidir. Dünya bir yol ayrımına geldi" dedi. Dönüm noktası niteliğindeki 2015 iklim anlaşmasının temel vaatlerinden olan küresel sıcaklığın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerine çıkmasına izin verilmemesi gerektiğini hatırlatan Cabir, "Kutup yıldızımız olan 1,5 dereceyi asla gözden kaçırmayın" ifadelerini kullandı.

Birlikte çalışma çağrısı

Cabir, ülkelere ve fosil yakıt şirketlerine küresel iklim hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Cabir, ülkelerin emisyonlarında daha fazla kesinti yapma sözü vermeleri, yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarmak, enerji verimliliğini ise iki katına çıkarmak için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi. En büyük petrol ve gaz şirketlerinden bazılarının metan emisyonlarını 2030 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt etmeye hazır olduklarını belirten Cabir, bunun önemli olduğunu vurguladı. Cabir ayrıca, birçok ulusal petrol şirketinin 2050 için net sıfır hedeflerini benimsediğini kaydetti. Cabir, BAE'nin gelişmekte ve iklim krizine karşı savunmasız olan ülkelerin "kalkınma ve iklim politikası arasında seçim yapmak zorunda kalmaması için finansmanın kilidini açacağını" duyurdu.

Cabir, zirvenin savunmasız ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olacak bir fon için 100 milyar dolar da dahil olmak üzere vaatlerini yerine getiren bir zirve olması gerektiğini vurguladı.

"2023 şimdiye kadarki en sıcak yıl olacak. Bu rekor dünya liderlerini harekete geçirmeli"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise iklim zirvesinin başlangıcında, bu yılın insanlık tarihinin en sıcak yılı olacağını ifade etti. Guterres, "İklim çöküşünü gerçek zamanlı olarak yaşıyoruz" dedi. Uluslararası topluma harekete geçmeleri ve iklim taahhütlerini yerine getirmeleri yönünde çağrıda bulunan Guterres, rekorun dünya liderlerinin tüylerini diken diken etmesi" gerektiğini vurguladı. Guterres, deniz seviyelerinin ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığını, Antarktika'daki deniz buzu seviyelerinin ise rekor düzeyde düşük seviyelere ulaştığını kaydederek, "Bu yıl dünyanın dört bir yanındaki toplumlar yangınlar, seller ve kavurucu sıcaklıklarla boğuştu. Rekor düzeydeki küresel ısınma, dünya liderlerinin tüylerini diken diken etmeli ve onları harekete geçmeye zorlamalı" şeklinde konuştu.

Cabir, iddiaları yalanlamıştı

BAE'nin devlet petrol şirketi ADNOC'un ve yenilenebilir enerji şirketi Masdar'ın başında bulunan Cabir dün gerçekleştirdiği basın toplantısında ise zirve sırasında BAE'nin 15 ülkeyle fosil yakıt anlaşmalarını görüşme planları olduğuna dair çıkan iddiaları yalanlamıştı. Cabir söz konusu iddianın COP28 başkanlığını baltalamayı amaçladığını belirterek, "Bu iddialar yanlıştır, doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'den Erdoğan katılacak

Bu yıl 28. si düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor. Dünya liderlerini bir araya getiren konferansa Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Yarın zirvede konuşması beklenen Erdoğan'ın toplantı marjında bazı katılımcı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler yapması bekleniyor.

Öte yandan, Geçtiğimiz Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP27, savunmasız ülkelerdeki iklim felaketleriyle mücadele edilebilmesi için "kayıp ve hasar fonu" kurulması kararıyla sona ermişti.