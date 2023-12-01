COP28'de İklim Değişikliği Konuşulurken Filistin Halkı İçin Çağrı Yapıldı

Dubai'de düzenlenen COP28'de Arap liderler, iklim değişikliği yanında Gazze saldırılarını da gündeme getirerek Filistin halkının onurlu bir yaşam sürme hakkına vurgu yaptı.

Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansında (COP28) savaşın durması ve Filistin halkı için onurlu bir yaşam çağrısı yapıldı.

COP28 kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuşan Arap ülkeleri liderlerinin gündeminde iklim değişikliğinin yanı sıra İsrail'in Gazze saldırıları vardı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, zirvede yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin etkilerinin üstesinden gelerek insanların hayatlarını iyileştirmenin uzun vadeli bir hedef olduğunu ve bunun ancak kolektif işbirliğiyle gerçekleşebileceğini kaydetti.

Al Halife, zirvenin sonunda yayınlanması beklenen COP28 Deklarasyonunda, Filistin halkının acil ihtiyaçlarına, onurlu bir yaşam sürme hakkına, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının ön hazırlığı olarak Gazze'nin yeniden imar edilmesine öncelik verilmesi temennisinde bulundu.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre ise Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi zirvedeki konuşmasında, COP28'in, en az iklim değişikliğinin etkileri kadar önem arz eden ciddi siyasi ve uluslararası zorlukların yaşandığı bir dönemde yapıldığına değindi.

Sisi, buna binaen, konferansta iddialı kararlar alınması ve bir önceki zirvede alınan kararların da uygulanması için içtenlikle çalışılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da zirvedeki konuşmasında, "İklim değişikliğinden bahsederken çevremizde gördüğümüz insani dramları görmezden gelmemiz mümkün değil. Biz bunları konuşurken Gazze'deki halk temiz su ve gıdaya erişmekte güçlük çekiyor ve iklim değişiklikleri savaşların dehşetini artırıyor." dedi.

Kral 2. Abdullah, "Gazze'de meydana gelen büyük yıkım daha fazla insanın hayatına mal olurken ve daha iyi bir geleceğe doğru ilerleme önünde engel oluştururken elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bu nesil ve gelecek nesiller bunun hesabını bizden sorar." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de konuşmasında, Gazze'ye yönelik saldırıları kınayarak, uluslararası topluma buna karşı gelme çağrısı yaptı ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu, 7 günlük "İnsani ara"nın ardından yeniden Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Sabah başlayan saldırılarda şu ana kadar en az 109 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.