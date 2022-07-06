COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

COP26 Başkanı Sharma, Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'ndeki görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young da katıldı.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti. Türkiye ziyareti kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini ziyaret ettiğini ve tesisten çok etkilendiğini dile getiren Sharma, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Sharma, bu alandaki çalışmalara tam destek verdiklerini kaydetti.

COP26 bünyesinde küresel okyanus ittifakı kurulduğunu belirten Sharma, Emine Erdoğan'ı bu kapsamdaki çalışmalara destek vermeye davet etti.

Emine Erdoğan da çevre sorunlarının küresel olduğunu ve çözüm için küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Görüşmede "sıfır atık" ve "sıfır atık mavi" projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü'nün temizlenmesi, Salda Gölü'nün korunması ve Ata Tohumu Projesi'yle ilgili de Sharma'ya bilgi veren Emine Erdoğan, "küresel okyanus ittifakı" çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan bir porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları'ndan çıkan "Türk Mutfağı" kitabını takdim etti.