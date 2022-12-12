Cop15 Başkanı: Çin'in Biyolojik Çeşitliliği Koruma Hedefleri Ortalamanın Üzerinde

MONTREAL, 12 Aralık (Xinhua) -- Kanada'nın Montreal kentinde Pazar günü düzenlenen BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısına (COP15) başkanlık eden Huang Runqiu, Çin'in son on yılda biyoçeşitliliği koruma hedeflerini uygulamasının küresel ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin'in Ekoloji ve Çevre Bakanı olan Huang, gençlerin katılımıyla ilgili bir yan etkinlikte yaptığı konuşmada, biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ülkelerden ve sözleşmeye katılan ilk ülkelerden biri olarak Çin'in, karasal ekosistem türlerinin yüzde 90'ını ve devlet korumasındaki kilit yaban hayatı popülasyonlarının yüzde 74'ünü etkili bir şekilde koruduğunu belirtti ve 300'den fazla nadir ve nesli tükenmekte olan yaban hayatı popülasyonunun iyi bir şekilde eski haline getirildiğini söyledi.

Dünya toplamının dörtte birini oluşturan toplam 960 milyon mu (64 milyon hektar) ağaçlandırmanın tamamlandığına dikkat çeken Huang, Çin'in ağaçlandırma alanının uzun süredir dünyada ilk sırada yer aldığını belirterek, Çin'deki gençlere de övgüde bulundu.

BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Elizabeth Maruma Mrema da etkinlik sırasında, "Çin'den gelen gençler biyolojik çeşitliliğin korunmasında kritik bir rol oynayabilir. Çin'in dönem başkanlığı sırasında, Çin'in biyolojik çeşitlilik söz konusu olduğunda korunması konusunda çok şey başardığını biliyoruz. Gençlerin de bu başarıların bir parçası olduğunu biliyoruz" dedi.

Gençleri biyolojik çeşitliliğin korunmasında lider ve savunucu olmaya çağıran küresel bir gençlik inisiyatifi de yayınlandı.