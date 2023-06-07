Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöp atılan yerde çıkan yangın, alanda bulunan tekneyi de kullanılmaz hale getirdi.

Çöp yangını tekneyi yaktı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde çöp atılan yerde çıkan yangın, alanda bulunan tekneyi de kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik plajında bulunan çöplerden kaynaklı meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çöplük alanda çıkan yangın, orada bulunan tekneye de sıçradı. Çevreyi dumanlar kaplaması üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, tekne kullanılmaz hale geldi.