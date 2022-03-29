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Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çöp yakarken kıyafetleri tutuştu, yanarak öldü

ESKİŞEHİR'de, bahçesinde topladığı atık ve çöpleri yakmak isterken, kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş (84), alevlerin vücudunu sarmasıyla hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de, bahçesinde topladığı atık ve çöpleri yakmak isterken, kıyafetleri tutuşan Hasan Cavaş (84), alevlerin vücudunu sarmasıyla hayatını kaybetti.

Mihalıççık ilçesine bağlı Gürleyik Mahallesi'nde oturan Hasan Cavaş, bahçesinde atık ve çöpleri toplayıp yakmak istedi. Atıkları tutuşturan Cavaş'ın kıyafetlerine, kontrol etmek istediği ateş sıçradı. Alevlerin içinde kalan Cavaş, komşularının müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Cavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Hasan Cavaş'ın cansız bedeni, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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