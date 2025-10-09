Çöp Toplama Eseri Tartışması Kanla Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

1) ÇÖP TOPLARKEN TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde belediye temizlik işleri çalışanı G.M. (41), birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförü Mehmet Özkaynak'ı (46) aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

Manavgat Belediyesi temizlik işleri çalışanları G.M. ve N.G. sabah saatlerinde Mehmet Özkaynak'ın kullandığı çöp toplama aracıyla kırsal mahallelere doğru yola çıktı. Araç Hacıisali Mahallesi'ne doğru ilerlerken şoför Mehmet Özkaynak ve G.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle G.M., Mehmet Özkaynak'ı boynundan bıçaklayıp kaçtı. Bu sırada yol kenarındaki çöpleri araca yüklemeye çalışan N.G.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Özkaynak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

N.G., verdiği ifadesinde Sülek- Hacıisali mahalleleri arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirterek, "Araçtan inip çöp almaya yöneldiğim sırada kamyondan sesler geldi. Bunun üzerine 'Ne oluyor?' diye geriye geldim. Kamyonun kabininde Mehmet Özkaynak ve G.M. boğuşuyordu. Kapıyı açınca şoför Mehmet Özkaynak'ın koltukta yattığını gördüm. Bu sırada G.M. kaçmıştı" dedi.

Diğer taraftan Mehmet Özkaynak ve G.M. arasında 2 gün önce tartışma yaşandığı öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri kaçan G.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.