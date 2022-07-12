Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı GAZİANTEP'te kağıt topladığı sırada yer altı konteynerine düşen Ahmet Onur'u (27) belediye ekipleri kurtardı. GAZİANTEP'te kağıt topladığı sırada yer altı konteynerine düşen Ahmet Onur'u (27) belediye ekipleri kurtardı. Onur'un çöplerin içerisinden çıkarılarak kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Atık kağıt toplayıcısı Ahmet Onur belediyeye ait yer altı konteynerinden kağıt çıkarmak istediği sırada dengesini kaybederek içine düştü. Bir süre konteyner içerisinde mahsur kalan Onur'u fark eden mahalle sakinleri durumu Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, belediye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ekipler vinç yardımı ile yer altına gömme şeklinde yerleştirilen çöp konteynerini çıkardı. Konteynerin alt kapağının açılması ile Ahmet Onur çöplerin arasından çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel Ahmet Onur Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çöp konteynerine düşen kağıt toplayıcısını belediye ekipleri kurtardı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.