Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı. Olay Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesinde meydana geldi. Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çöp kamyonunun üzerinden geçip sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı

KARABÜK - Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonunun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesinde meydana geldi. M.O.O. sevk ve idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen C.A.'yı altına alarak üzerinden geçerek sürükledi. Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.