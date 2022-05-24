Çöp kamyonunun tehlikeli yolculuğu - Haberler

SULTANGAZİ'de çöp kamyonunun sallanarak ilerlediği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Sultangazi Arnavutköy yolu Başakşehir yönünde çöp toplama kamyonunun trafikteki tehlikeli yolculuğu seyir halindeki otomobilde bulunan yolcu tarafından kaydedildi. Orta şeritte ilerleyen çöp kamyonu bir sağa bir sola sallanarak ilerledi. Hızla devam eden yolculuk aynı yolda ilerleyen sürücüleri şaşkına çevirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel