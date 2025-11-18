Haberler

Çöp Kamyonunun Çarptığı Anne Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Iğdır'da bir çöp kamyonunun çarptığı 5 çocuk annesi Sevcan Aras (58), hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde 14 Kasım Mahallesi'nde meydana geldi. Iğdır Belediyesi'ne ait 76 AAH 765 plakalı çöp kamyonu, köyüne gitmek üzere evinden çıkan 5 çocuk annesi Sevcan Aras'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Aras'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazayı duyup gelen Sevcan Aras'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü N.A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera : Özkan AYDIN / IĞDIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
