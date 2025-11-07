Çöp Kamyonunun Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde yürüyen Cesim Açık (45), iddiaya göre çöp kamyonu sürücüsü S.A'ya selam vermek isterken aracın altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Açık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Açık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Öte yandan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Açık'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, "Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.