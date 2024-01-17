Tunceli'de Temizlik İşçisinin Kaza Geçirmesi İddiasıyla İhmal İddiası

TUNCELİ'de tutunduğu çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, düşerek beyin kanaması geçiren ve hayati tehlikesi devam eden temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir'in (39) ablası Zülfiye Çelikdemir, olayda ihmal olduğunu öne sürdü. Çelikdemir, Kardeşim bilmediğimiz bir nedenle düşüyor ve saat 08.00 sıralarında okula giden öğretmenler tarafından bulunuyor. Kardeşim Zülfü'nün 30-40 dakika boyunca araçta olmamasını fark etmemeleri nasıl açıklanabilir Kardeşimin araçtan düşüp hastaneye kaldırıldığını başka çalışma arkadaşları tarafından öğrenmeleri, yaşanılan olayda büyük bir ihmal olduğunun göstergesidir dedi.

Kaza, 12 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik işçisi Zülfü Çelikdemir, tutunduğu hareket halindeki belediyeye ait çöp kamyonunun arkasından dengesini kaybedip, yola düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikdemir, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen Çelikdemir'in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürerken, Tunceli Belediyesi de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı. Zülfü Çelikdemir'in ailesi ve yakınları olayda 'ihmal' olduğunu iddia ederek Tunceli Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Açıklamaya bazı siyasi parti ve sendikaların temsilcileri de katıldı.

'7 YILDA SADECE 13 GÜN İZİN KULLANABİLMİŞTİR'

Çelikdemir'in ablası Zülfiye Çelikdemir, kardeşinin yaşadığı olayda ihmal olduğunu ayrıca kardeşinin kayyım döneminde işe alındığı için sürekli mobbinge uğradığını iddia ederek, 2017 yılından beri Tunceli Belediyesi temizlik işleri biriminde çalışan kardeşim Zülfü Çelikdemir'in Çölyak hastalığı nedeniyle yüzde 51 engelli raporu bulunmaktadır. Sağlık koşulları, çalıştığı ortama uygun olmadığı için 2020 yılından itibaren Tunceli Belediyesi üst yönetimine ve birim amirlerine sağlık raporlarıyla birlikte defalarca kez yazılı şekilde yer değişikliği talebinde bulunmuştur. Bu talepler personel yetersizliği gerekçesiyle reddedilmiştir. Elazığ Fırat Üniversitesi tarafından verilen heyet raporu, durum bildirir raporu, yine Tunceli Devlet Hastanesi'nden alınan sağlık raporlarında hekimler tarafından, hijyenik olmayan ortamlarda çalışamaz ibaresi olmasına rağmen, kardeşimin bu durumu sorumlu kurum amirleri tarafından 'Bu raporlar sahte raporlar' denilerek kabul edilmemiştir. Kardeşim 7 yıllık çalışma süresi içinde sadece 13 gün izin kullanabilmiştir. 156 günlük izni varken, 25.12.2023 tarihinde tekrar izin talebinde bulunmuş, gün içerisinde ret cevabı almıştır. Gerekçe daha önce olduğu gibi personel yetersizliği olmuştur diye konuştu.

'ÖĞRETMENLER TARAFINDAN BULUNUYOR'

Kardeşinin 12 Ocak'ta saat 06.00'da evden çıkıp işe gittiğini söyleyen Çelikdemir, Kardeşim çöp arabasının arkasında yağmurlu ve sisli havada, yanında çalışması gereken diğer temizlik personeli şoför mahallinde oturmuş iken, neden arkada tek başına bırakıldı Arkada yalnız başına bırakılan kardeşim olimpik yüzme havuzu yolu üzerinde bilmediğimiz bir nedenle düşüyor ve saat 08.00 sıralarında okula giden öğretmenler tarafından bulunuyor. Bu esnada şoför ve çalışma arkadaşı, Diyap Ağa İlkokulu'na hiç durmadan gittiklerini beyan ettiler. Kardeşim Zülfü'nün 30-40 dakika boyunca araçta olmamasını fark etmemeleri nasıl açıklanabilir Kardeşimin araçtan düşüp hastaneye kaldırıldığını başka çalışma arkadaşları tarafından öğrenmeleri, yaşanılan olayda büyük bir ihmal olduğunun göstergesidir. Kardeşimin telefonunun üstünde değil de şoför mahallinde olması ayrıca bir soru işaretidir. Bize şoför tarafından verilen cevaplar akla ve mantığa sığmayan cevaplardır. Bu süre zarfında yerde yağmur altında yaşam mücadelesi vermiş, okula giden öğretmenler tarafından bulunmuş ve ambulansa haber verilmiştir. Kardeşim orada ne kadar bekledi bundan haberimiz yok, ne kadar vakit kaybetti bilmiyoruz. Beyin kanaması geçiren kardeşim için saniyeler bile önemliyken kardeşim orada kimsesiz bırakıldı, düştüğünün bile farkına varılmadı. Belediye yönetimi ve çalışma arkadaşlarının ihmalkarlığı yüzünden kardeşim yaşam savaşı veriyor. Çöp arabasında çalışan temizlik işçileri için belediye neden önlem almadı Bizler ailesi olarak Belediye üst yönetiminden alt yönetimine kadar ve o gün yanında olan şoför ile çalışma arkadaşlarının ihmalkarlığının karşılıksız kalmamasını ve sorumluların hesap vermelerini istiyoruz diye konuştu. Aile açıklamanın ardından adliyeye giderek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi Öncelikle, 12.01.2024 tarihinde belediyemize ait çöp aracından düşerek ağır yaralanan Zülfü Çelikdemir'e acil şifa dileklerimizi iletiyor ve bir an evvel sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini bekliyoruz. Yaşanan kaza olayı ile ilgili olarak adli ve idari soruşturma süreçleri başlatılmış olup, titizlikle takip edilmektedir. Bazı basın yayın organlarında yazılan haberlere dair çalışma arkadaşımızın sağlık durumu ve ciddiyeti nedeniyle açıklama yapmayı etik bulmadığımızı belirtmek isteriz. Çalışma arkadaşımızın sağlığına kavuşması ile birlikte gerekli açıklama yapılacaktır. Yaşanan bu kaza olayının nasıl ve neden olduğu konusunda adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Belediyemizce de aynı gün idari tahkikat başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir. Bizler belediye olarak acılı aileyi anlıyoruz. Bizim için elzem olan çalışma arkadaşımızın hayata tutunmasıdır. Belediye olarak her daim çalışma arkadaşımızın ve ailesinin yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. (DHA)