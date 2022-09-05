Çöp kamyonundan düşen işçi 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Güncel Haberler ZONGULDAK'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant (51), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. ZONGULDAK'ta çöp kamyonundan düşen temizlik işçisi Sezai Nalbant (51), tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. ?Olay, 29 Ağustos'ta, Karaelmas Mahallesi Fındık Suyu Sokak'ta meydana geldi. Hareket halindeki çöp kamyonundan dengesini kaybedip düşen Sezai Nalbant, başını asfalta çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Nalbant'ı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 7 gündür yoğun bakımda tedavi gören Nalbant, doktorların tüm müdahalesine karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Sezai Nalbant'ın cenazesi, bugün Kumtarla köyünde toprağa verilecek. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan Güncel Haberler

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