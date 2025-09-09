Haberler

Çöp Kamyonu 70 Yaşındaki Adamın Hayatını Kayıt Etti

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir çöp kamyonunun çarptığı 70 yaşındaki Selim Gürbüz hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

E.Y'nin kullandığı 59 ACG 874 plakalı çöp kamyonu, Ayazpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gürbüz'ün öldüğü belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
