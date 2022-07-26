Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim (2)

TUTAKLANAN TEYZE: SAÇI VE TIRNAKLARI YANINA YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN UZADI

Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:

Esra TÜRKER-Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, -