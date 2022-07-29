ÇÖP EVDE BULUNAN CEM'İN BABASI, OĞLU OLDUĞUNU BİLMİYOR

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın (9) annesi Yasemin A. polisteki ifadesinde, 2013 yılı başlarında 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, "2013 yılında oğlum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Onun haberi olmaksızın Cem Muhammet'i doğurdum" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklanırken, Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her geçen gün iyiye giden Cem Muhammet'in tedavisine devam ediliyor.

'OĞLUM BANA 'YASEMİN', BEN ONA 'CEM' DERDİM'

Çocuğunu alıkoyduğu ve kendisine göstermediği gerekçesiyle kardeşinden şikayetçi olan Yasemin A. polisteki ifadesinde, Kamuran Pınar A.'nın oğluna kendisini annesi olarak tanıttığını kaydetti. Yasemin A. ifadesinde, "Rahmetli annem, çocuğumla annelik bağı kurmamam için 'annem, oğlum' diye birbirimize hitap etmemizi yasaklamıştı. Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederek telefonda konuşurduk. Annemin bu şekilde davranmasının sebebi ise kardeşim Kamuran Pınar A.'nın oğluma kendisini annesi olarak tanıtması. Benim yüz yüze görüşme taleplerimi hep reddettiler. Annemin bana çocuğumu göstermemesinin sebebinin, kardeşim Pınar A.'nın Cem'i kendi çocuğu gibi sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

BABASI, OĞLU OLDUĞUNU BİLMİYOR

Yasemin A. ifadesinde, eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuk sahibi olmak istediğim için 2013 yılında Muhammet'ten olma Cem Muhammet A. isimli çocuğum dünyaya geldi. Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı. Ben de bu süreçte kendisinden ayrıldım. Onun haberi olmaksızın çocuğum Cem Muhammet'i doğurdum. Çocuğumun bütün velayet hakları doğumdan beri benim üzerimedir."

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HABER: Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA) -