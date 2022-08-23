Contemporary Istanbul'un 17. Edisyonu, 17 Eylül'de başlayacak

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen Contemporary Istanbul'un bu yılki 17. Edisyonu, 17-18 Eylül'de ön izleme, 19-22 Eylül'de genel ziyaretle dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde...

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından düzenlenen Contemporary Istanbul'un bu yılki 17. Edisyonu, 17-18 Eylül'de ön izleme, 19-22 Eylül'de genel ziyaretle dünyanın dört bir yanından 66 çağdaş sanat galerisi ve inisiyatiflerin temsil ettiği sanatçıların eserlerine Akbank ana partnerliğinde ev sahipliği yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Haliç'te yer alan Tersane Istanbul'da gerçekleştirilecek fuar, 558 sanatçının 1476 eserini sanatseverlerle buluşturacak.

Toplam 22 ülkenin galerilerinin katılacağı fuarda, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Marbella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary, ilk kez yer alacak.

Contemporary Istanbul aynı zamanda Türkiye'de farklı çağdaş sanat girişimleri Are Projects, İmalat-hane, Kvareli Foundation for Contemporary Art, Loading Art Space, Noks Art Space, OMM, Viable ve Video-Ist'e ev sahipliği yapacak.

Akbank Sanat fuara Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, sanatçı Clement Valla'nın "Başka Sesler Başka Odalar" isimli sergisi ile katılacak.

Fuarın 17. yaşının dikkati çeken bölümleri arasında ikinci edisyonu ile "The Yard" sergisi, CI Dialogues by CIF, ileri dönüşüm temasıyla Contemporary Istanbul Vakfı -Artist in Residence Programı ve Jeff Koons'un BMW iş birliğindeki araba tasarımı bulunuyor.

The Yard heykel ve enstalasyonlardan oluşan açık alan sergisinde ise bu yıl Anke Eilergerhard, Ardan Özmenoğlu, Ayla Turan, Bedri Baykam, Can Yıldırım, Canan Tolon, Erdil Yaşaroğlu, Ergin Cavuşoğlu, Güvenç Özel, Halil Altındere, Isaac Chong Wai, Ingravi Desa, Itamar Gov, Kemal Tufan, Luis Cera, Martian Tabakov, Osman Dinç, Renee Levi, Sergen Şehitoğlu, Stijn Ank, Ayşe Erkmen, Uğur Cinel ve Vuslat'ın 22 farklı eseri sergilenecek.

Fuara ücretsiz seferler

Anadolu ve Avrupa yakalarından Contemporary Istanbul tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek iki ana sefer ile sanatseverler Tersane Istanbul'u ziyaret edebilecek. Ek olarak tüm Deniz Taksi duraklarından sanatseverler, 17-22 Eylül tarihleri arasında Tersane Istanbul'a ulaşabilecek.

Contemporary Istanbul Vakfı tarafından organize edilecek CI Dialogues programı ise bu yıl Contemporary Istanbul'un 2015-2016 yıllarında Sanat Direktörü olarak görev yapan Marc Olivier Wahler ile birlikte kurgulandı.

Konuşma programında "Bugünün ve Yarının Kurumsal ve Ticari Sanat Alanları" konulu galeri ve müze yöneticileri ile gerçekleşecek iki ayrı panel yer alacak.

Contemporary Istanbul Vakfı Artist in Residence adlı sanatçı misafir programında da bir araya gelen farklı prensiplerden 5 sanatçı seçtiği hurda ve atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Tosyalı Holding iş birliğinde gerçekleşen Artist in Residence programına katılan Chiara de Rocchi, Emrullah Örünklü, Koray Tokdemir, Nermin Ülker ve Songül Girgin İstanbul Maslak'ta programa özel kurulan stüdyoda ileri dönüşüm temasıyla mayıs ayında hurdalarla çalışmaya başladı.

Her sanatçının pratiğinden öne çıkan eserlerden oluşan seçki, 17-22 Eylül tarihleri arasında Contemporary Istanbul'da sergilenecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin partnerliğinde Contemporary Istanbul bu yıl dünyaca ünlü ABD'li heykeltıraş ve ressam Jeff Koons'un tasarımı "BMW M850"ye ev sahipliği yapıyor.

CI Rehberli Turları

Qua Granite, fuarda bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerine özel Tersane Istanbul'da çağdaş sanat turu gerçekleştirecek.

Tersane Istanbul'un tarihi mimarisi ve çağdaş sanat ile buluşacak öğrenciler, katılımcı galeriler ve sanatçılarla tanışma imkanı bulacak.

Akbank ana partnerliğinde, Türk Hava Yolları ile BMW, LG ve Qua Granite partnerliğinde düzenlenen Contemporary Istanbul, 17-18 Eylül'de ön izleme, 19-22 Eylül'de genel ziyaretle sanatseverlerle buluşacak.