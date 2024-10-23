Üye Girişi
Haberler

Contemporary İstanbul 19. Edisyonu Sanatseverlerle Buluştu

Contemporary İstanbul 19. Edisyonu Sanatseverlerle Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın dört bir yanından 53 çağdaş sanat galerisinin katıldığı Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanat tutkunlarıyla buluştu. Etkinlik, 14 ülkeden gelen sanatçıları ve galeri temsilcilerini ağırlıyor.

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri İstanbul'da bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 19. edisyonu sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul Vakfınca düzenlenen fuar, bugün ön izleme, 24-27 Ekim'de ise genel ziyaret günlerinde Tersane İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin 19. edisyonu, 14 ülkeden gelen 53 çağdaş sanat galerisi, 4 inisiyatif ve 4 sanat kurumuna ev sahipliği yapıyor.

Fuara katılan Zilberman Gallery adına Ece Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuara bu seneki ilginin yoğun olduğuna dikkati çekerek, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ateş, Zilberman Gallery olarak temsil ettikleri yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine fuarda yer verdiklerini ifade ederek, "Bu yıl daha fazla yabancı galeri var. Bizim de Türkiye'nin yanı sıra Berlin ve Miami'de de galerilerimiz var. O yüzden uluslararası sanat alanında bir köprü oluşturduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Yabancı koleksiyonerlerin de fuara ilgisine işaret eden Ateş, önceki yıla göre yabancı ziyaretçi sayısının arttığını gözlemlediğini dile getirdi.

"30'a yakın sanatçımızın yepyeni üretimlerini gösteriyoruz"

Dirimart Galeri adına açıklama yapan Levent Özmen de Contemporary Istanbul'un koleksiyonerler ve sanatseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene biz de fuarda 30'a yakın sanatçımızın yepyeni üretimlerini gösteriyoruz. Oldukça geniş bir seçkiye yer veriyoruz. Şimdiye kadarki ilgiden oldukça memnunuz, mutluyuz. Sanat profesyonelleri ve koleksiyonerlerle güzel sanat sohbetleri ediyoruz. Alan geniş olduğu zaman birtakım temalara ayırmaya çalıştık. 1-2 interaktif sanat eserimiz var. Pazar gününe kadar herkesi bekliyoruz."

Gülden Bostancı Galeri kurucusu Gülden Bostancı ise fuara Antalya'dan katıldığını belirterek, "Fuar çok güzel geçiyor. Çok kalabalık ve çok ilgi görüyoruz. Antalya'da güncel sanat galerisi olarak biz tekiz. Bizim için buraya katılmak çok önemli. Burada Türkiye'nin her yerinden koleksiyoner ve sanatçılarla tanışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bostancı, Contemporary Istanbul'a ikinci kez katıldıklarını aktararak, sanatseverlerden çok olumlu dönüşler aldıklarını ve Antalya, Diyarbakır ve Londra'dan sanatçıların eserlerini sergilediklerini de sözlerine ekledi.

19. edisyon hakkında

Fuarın bu yılki konuk ülke programı, İspanyolca konuşulan ülkeler ile Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor.

Spain & Latin America Focus Section programı kapsamında, Jorge Lopez Galeria (Valensiya), Galeria Jose de la Mano (Madrid), W-Galeria (Buenos Aires), Berlín Galeria (Sevilla) ve Andrea Rehder Gallery (Sao Paulo) fuarda yer alıyor.

Fuarın gelenekselleşen The Yard Açık Hava Sergisi ise Cenevre'deki Musee d'Art et d'Histoire'ın (Sanat ve Tarih Müzesi) Direktörü ve Contemporary Istanbul'un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler'in küratörlüğünde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Kültür Sanat Etkinlikler istanbul Güncel Kültür Sanat Yaşam

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar.

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? Instagram, Twitter, YouTube bant daraltma nedir? Mossad nedir, kimdir? TRT 1 canlı maç izle! ATALANTA CELTİC CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Milli Yas ilan edilecek mi (TUSAŞ)? MasterChef neden yok, MasterChef yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Leyla dizisi neden yok, Leyla Aşk Adalet yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Galatasaray Elfsborg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Elfsborg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı? Taş Kağıt Makas neden yok, Taş Kağıt Makas yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.