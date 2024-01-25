Congjiang ilçesindeki teras tarlaları karla kaplandı

Teras şeklindeki tarlalara yağan karın çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Congjiang ilçesinde soğuk rüzgarların neden olduğu kar yağışı Jiabang teraslarını beyaz örtüyle kaplarken, havadan bakıldığında etkileyici manzaralar oluşturdu.

Teras şeklindeki tarlaların her bir katmanı karla çerçevelenirken, "dünyanın parmak izleri" olarak bilinen muhteşem manzara ortaya çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Congjiang'dan bildiriyor. (XHTV)