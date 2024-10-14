Concha Buika: Hiç kimse savaşı hak etmiyor

Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı, besteci ve söz yazarı Concha Buika, "Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıztırap çeken insanlar. Kimse savaşı ve acıyı hak etmiyor." dedi.

Geçen ay İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de konser veren Ekvator Ginesi kökenli sanatçı, flamenko, soul, Afrika, r&b, rumba ve cazın da içinde bulunduğu farklı tarzlarda müzik yapıyor, müziğinde sakinlik, barış, özgürlük, tutku gibi temalara yer veriyor.

Türkiye turnesi için geldiği İstanbul'da AA muhabirinin sorularını cevaplayan sanatçı, İstanbul'da her zaman kendisini iyi hissettiğini belirterek, "Herkes İstanbul'da iyi hisseder. Nereden gelirseniz gelin, İstanbul'a ayak bastığınız zaman iyi hissetmeye başlarsınız." ifadelerini kullandı.

Sahnede dinleyicilerin karşısına çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Buika, "Sahne daha rahat hissettiğim ve insanlarla daha iyi iletişim kurduğum yer. Bunu da müzik aracılığıyla yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Müziğe olan sevgimiz bizim ortak dilimiz"

İspanyolca şarkılar söylediğini ve başlarda Türk insanının müziğini neden sevdiğine anlam veremediğini vurgulayan sanatçı, şunları kaydetti:

"İngilizce şarkılarım da var ve Türkler genelde çok iyi İngilizce konuşuyor ama İspanyolca konuşan çok kişi yok. Bu yüzden insanların burada benim müziğimi neden çok beğendiklerini anlamıyorum. Sanırım benim söyleyiş tarzımı beğeniyorlar çünkü işin temelinde müziğe olan sevgimiz var, bu bizim ortak dilimiz. Mesela ben Türk müzisyenleri dinleyince dillerini anlamıyorum ama melodi ve duygular beni çekiyor. Türk insanı İspanyol, Fransız, Rus, İngilizler nasılsa öyle hissediyor. Hepimiz aynı duygulara sahibiz. Mutlu olmak istiyoruz. İyi bir ailede, iyi bir eve sahip olmak istiyoruz. Herkesin umutları aşağı yukarı aynı."

"Hepinizi seviyorum, dinleyiciler bizim patronumuz"

Buika, konserlerinde dinleyicilerin tavrına ve isteklerine göre doğaçlama bir repertuvar seslendirdiğine işaret ederek, "Hayranlarımı seviyorum. Size bir mesajım var, hepinizi seviyorum ve teşekkür ederim. Çünkü günün sonunda dinleyiciler bizim patronumuz." dedi.

Türkiye'yi bir rüya ülke olarak gördüğünün altını çizen Buika, "Çünkü Türk halkı, Türk dinleyiciler iyi müzikten anlıyor, müzik hakkında çok şey biliyor. Mesela, eğer bir şarkıcıysanız ve başarı veya başka bir şey için şarkı söylüyorsanız Türk dinleyici bunu fark ediyor, sizi desteklemiyor. Dürüst olduğunuzu, samimiyetinizi gördüklerinde sizi destekliyorlar." şeklinde konuştu.

Ünlü şarkıcı, sahneye samimiyetle çıktığında dinleyicilerin gerçeği fark ettiğini bunu insanların yüzünden anlayabildiğini bu nedenle Türkiye'de olmayı sevdiğini aktardı.

Pek çok şehirde konserler verdiğinin altını çizen sanatçı, bir gün büyük bir ülke olan Türkiye'nin her yerinde konser vermiş olmayı ve şarkılar söyleyebilmeyi umduğunu, bunu Türk halkı için yapacağını söyledi.

"Kimse savaşı hak etmiyor"

Filistin'de yaşananlara da değinen Buika, şu bilgileri verdi:

"Acı cevap değil. Kesinlikle acı bir cevap değil. Bir çatışma hakkında konuşabiliyorsak, o zaman sorun olmaz ama eğer savaşmak zorunda kalırsak herkes acı çeker. Bu ülkede insanlar çok çalışıyor. Kötü bir şeyi hak etmiyor. Diğer tüm ülkeler için de aynı şey geçerli. Filistin, İspanya, İngiltere olsun, hepsinde insanlar çok çalışıyor. İnsanların acısına saygı duymalıyız. Uyandığımız andan itibaren, neredeyse uyuyana kadar çalışıyoruz. Düşmanlar sahte. Bu bir yalan, sadece çalışan insanlar var. Yıllardır dünya çapında turneler yapıyorum. Uçaktan indiğimde gördüğüm tek şey çalışan, çalışan, çalışan, acı ve ıztırap çeken insanlar. Kimse savaşı hak etmiyor. Hiç kimse acıyı hak etmiyor. Tanrı'nın istediği bu değil. Tanrı birbirimizle kavga etmemizi istemiyor. Bu iyi değil. İnsanların acı çekmesi iyi bir şey değil çocukların acı çekmesi iyi değil." şeklinde konuştu.

Başarılı sanatçı, bugünün yaşlı neslinin, geçmişte çeşitli savaşlar gördüğünü vurgulayarak, "Hayatları boyunca savaştılar ve şimdi çocukların savaşlarda nasıl öldüğünü görüyorlar. Bu adil değil. Dünyadaki bütün savaşlara karşıyım. Herkesi seviyorum. Araplar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Afrikalılar, Filistinliler, Ruslar, herkesi seviyorum. Herkesi sevmeliyiz. Bu bizim dünyamız. Kavga edemeyiz. Bu hoş değil hem de hiç hoş değil." diye konuştu.