Üye Girişi
Haberler

ÇOMÜ, Şehri Medeniyet Kültür Projesi'ne ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacak. Proje, kültürel sergiler, konserler, sempozyumlar ve geleneksel sanat atölyeleri gibi etkinliklerle Çanakkale'nin kültürel zenginliklerini tanıtmayı amaçlıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kasım ayında Şehri Medeniyet Kültür Projesi'nin 8'incisine ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 4 yıl boyunca farklı şehirlerde 7 kez düzenlenen projenin "Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi" adıyla yapılacağını anlattı.

ÇOMÜ'nün ev sahipliğinde 20 Kasım'da yapılacak projenin, üniversitenin lokomotif bazı akademik birimleri tarafından destekleneceğini anlatan Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Devlet Konservatuvarımız, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültemiz ile Güzel Sanatlar Fakültemizin öncülüğünde 20 Kasım'da projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kültürel sergiler, kültür defileleri, konserler ve müzik etkinlikleri, sempozyum ve bilimsel konferansların yansıra özellikle geleneksel sanat atölyeleri, geleneksel Çanakkale yemek festivalleri, tarih ve kültür gezileri ile birlikte uluslararası katılımlı etkinlikler düzenleyeceğiz ve akademik bir bakış açısıyla ama şehre ve bölgeye, özellikle bölgeye ve ülkeye dokunan bir kültür etkinlikleri olacak."

Erenoğlu, bu etkinliklerin Çanakkale için özellikle kültürel zenginliklerinin ön plana çıkması, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve bilinirliğinin arttırılarak yerel kültürel mirası koruyarak yeni nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Şehri Medeniyet Çanakkale Kültür Projesi Yapımcısı Elif Tayhan da projenin, başta İstanbul olmak üzere toplam 7 ilde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu hatırlattı.

Projenin amacının Çanakkale kültürel mirasını ve köklü geçmişini geçmişten geleceğe ışık tutarak yeni nesillere aktarmak olduğunu vurgulayan Tayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'mizin tarihini, kültürünü, kültürel mirasını tanıtma ve dediğim gibi ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak için çok önemli bir proje Şehrin Medeniyet Kültür Projesi. Ben de bir Çanakkaleli olarak projeyi burada gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Bir nebze olsun şehrimizin tanıtılmasına katkımız olursa ne mutlu bize."

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sempozyum Çanakkale Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

İki aşiretin toprak kavgası ülkeyi felakete sürükledi! 35 kişi öldü, eğitime ara verildi, trafik akışı tamamen durdu

 Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

Kuzey Kore'de sel felaketi! 5 bin kişi ordunun operasyonuyla kurtarıldı, Kim üst düzey yetkilileri hedef aldı

 Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Temmuz günün maçları nereden izlenir? YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta uygulanacak? Tuğba Ekinci'ye neden soruşturma başlatıldı? Tuğba Ekinci olayı ne? Fenerbahçe- Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı ne zaman? Fenerbahçe- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Işık'ın cenaze töreni ne zaman, nerede olacak? Kenan Işık'ın cenazesi nereye defnedilecek? Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur sıcakları ne zaman başlayacak, nerelerde görülecek? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? 2024 YAŞ toplantısı kararları neler? Ali Sami Yen kimdir? 71. Ölüm yıl dönümünde anılan Ali Sami Yen'in kabri nerededir? Ali Sami Yen kaç yıl başkanlık yapmıştır? Trabzonspor- Ruzomberok maçı ne zaman? Trabzonspor-Ruzomberok maçının biletleri satışa çıktı mı? ROGUE filminin konusu ne? Rogue (Av) filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler filmi konusu ne, oyuncuları kimler? ''Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı'' olayı ne? Ebrar Karakurt ne paylaştı? Dct Trading halka arz sonuçları ne oldu? Dct Trading, Dış Ticaret kaç lot verdi? Şevval İlayda Tarhan kimdir? Şevval İlayda Tarhan kaç yaşında, nereli? Mete Gazoz kazandı mı? Paris Olimpiyatları'nda okçuluk branşında kim kazandı? Türkiye çeyrek finale yükseldi mi?
Mansur Yavaş'tan SGK borcu tepkisi: Bizim de bakanlıklardan alacağımız var, kendi borcunuzu ödemiyorsunuz

Mansur Yavaş'tan SGK borcu tepkisi: Bizim de bakanlıklardan alacağımız var, kendi borcunuzu ödemiyorsunuz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title