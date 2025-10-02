Haberler

ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu'ndan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıyı kınayarak, eylemin insanlık onuruna bir darbe olduğunu ifade etti ve üniversite olarak Filistin halkının sesi olacaklarını belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Erenoğlu, yazılı açıklamasında, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının yalnızca bir hukuk ihlali değil, insanlık onuruna vurulmuş açık bir darbe olduğunu belirtti.

Bu eylemin masum sivillerin hayatını hiçe sayan, uluslararası vicdanı yaralayan ve devlet terörünün en çıplak örneğini sergileyen bir saldırı olduğunu vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir meşruiyet zeminine sığmayan bu girişim, tarihe kara bir leke olarak düşmüş, insanlığın ortak değerlerini hedef almıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak bu vahşeti en sert şekilde kınıyor, devletimizin haklı duruşunun yanında durmaya, mazlumların ve Filistin halkının da sesi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."

