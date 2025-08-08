ÇOMÜ Rektörlüğü Yangınla İlgili Açıklama Yayımladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, kentte tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında, Terzioğlu Yerleşkesi'nde herhangi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale genelinde etkili olan orman yangınlarıyla ilgili olarak, sosyal medya platformlarında yerleşkeyle ilgili çeşitli asılsız iddialar yayıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yangının başladığı ilk andan itibaren durumun titizlikle takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz yönetimi olarak, Terzioğlu Yerleşkesi'nde yer alan tüm binalarımızın yangından etkilenmediğini ve herhangi bir hasar meydana gelmediğini büyük bir açıklıkla duyururuz. Yangın, yerleşkemizin çevresinde kontrol altına alınmış olup, şu an itibarıyla kampüs içerisinde can ve mal güvenliğini tehdit eden herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yangının yerleşkemize yaklaşma ihtimaline karşı, gerekli tüm güvenlik ve yangın tedbirleri ivedilikle alınmıştır. Üniversitemiz güvenlik birimleri, itfaiye ve ilgili kamu kurumlarıyla kesintisiz bir koordinasyon içinde çalışarak olası risklerin büyümesini engellemiştir."