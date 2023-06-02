ÇOMÜ öğrencisi Türkmenistan uyruklu iki gencin bulunduğu motosiklet kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Türkmenistan uyruklu iki gencin bulunduğu motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Gudrat Serdarov (23) idaresindeki 17 MA 0674 plakalı motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi Atikhisar Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Serdarov'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün arkasında bulunan ve ağır yaralanan arkadaşı Babageldi Rahmanov ise ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını yitiren gencin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Serdarov'un öğrenim gördüğü fakülteden yayımlanan taziye mesajında, "ÇOMÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okumakta olan öğrencimiz Gudrat Serdarov geçirmiş olduğu trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.