ÇOMÜ öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti. Hacimoğlu'nun cenazesi Akyazı ilçesinde defnedilecek.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencisi Muaz Ali Hacimoğlu, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programında öğrenim gören Hacimoğlu, 21 Şubat'ta İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi'nde motosikletiyle geçirdiği kazada ağır yaralanarak, ÇOMÜ Hastanesinde tedaviye alındı.
Hastanede 8 gün süren çabalara rağmen kurtarılamayan öğrencinin cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verilecek.
ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazesi 1 Mart Cuma günü, Akyazı Yahyalı Mahallesi Civitler Camisi'nde cuma namazının ardından kılınacak namaz sonrası defnedilecektir." ifadesi kullanıldı.