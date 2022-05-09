ÇOMÜ'nün kurumsal akreditasyon başarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), tüm birimleriyle uluslararası tanınırlığa sahip şekilde kurumsal akreditasyon alan ilk 16 yükseköğretim kurumu arasına girdi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gazetecilere bilgi verdi.

Üniversite olarak 2021'de kurumsal akreditasyon için Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) başvurduklarını belirten Murat, YÖKAK'un değerlendirmesi sonrası bu yıl 27 Nisan'da ÇOMÜ'nün Kurumsal Akreditasyon aldığı söyledi.

Bu sayede ÇOMÜ'nen Türkiye'deki üniversiteler arasında kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan 16 üniversiteden birisi olduğunu kaydeden Sedat Murat, "Artık uluslararası düzeyde tanınır hale geldik. Kurumsal Akreditasyon, üniversite tercihler kılavuzunda yer alacak, öğrencilerin bizi daha fazla tercih etmesini sağlayacak. Bizi üniversiteler arasında daha prestijli bir konuma getirdi. Hocalarımızda büyük bir heyecan meydana geldi. Motivasyonumuz daha hızlı bir şekilde artacaktır. Bundan sonra olağanca hızında kalite çalışmalarımıza devam edeceğiz. En önemlisi eğitimde, araştırma faaliyetlerinde bize önemli bir ivme kazandıracaktır." dedi.

Daha sonra ise ÇOMÜ Kalite Güvence Komisyonu Üyesi ve Kurumsal Akreditasyon Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ergül Söylemezoğlu tarafından süreç hakkında sunum yapıldı.