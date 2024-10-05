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ÇOMÜ Eko Titans Takımı'ndan Çevre Dostu İnovasyon

ÇOMÜ Eko Titans Takımı'ndan Çevre Dostu İnovasyon
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eko Titans Takımı, karbon salınımını betonun yüzde 80 altında tutan çevre dostu bir inşaat malzemesi üreterek TEKNOFEST'te birincilik ve ticarileştirme potansiyeli ödülü kazandı. Takım, inşaat sektöründe bu yeni malzemenin yaygın olarak kullanılmasını hedefliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eko Titans Takımı'nın ürettiği ve karbon salınımını betona göre yüzde 80 daha azalttığı belirlenen inşaat yapı malzemesi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda birincilik ve "ticarileştirme potansiyeli ödülü"ne layık görüldü.

ÇOMÜ Eko Titans Takımı üyeleri Gürkan Akarken ve Gökçe Kayatepe, Prof. Dr. Uğur Cengiz'in danışmanlığında beton inşaat malzemelerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla volkan kum, sodyum hidroksit, metakaolen ve sodyum silikat ham maddelerini kullanarak ürettikleri yapı malzemesiyle, TEKNOFEST'in Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katıldı.

"Çevre dostu" proje, jüri değerlendirmesi sonucu kategoride hem birinciliği hem de "ticarileştirme potansiyeli ödülü"nü kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda süren, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te sergilenen yapı malzemesi, takımın standında katılımcılara tanıtılıyor.

AR-GE çalışmaları için sponsor arayan takım, çevre yararı betona alternatif ürünün inşaat sektöründe yaygın olarak kullanmasını istiyor.

"Bileşimi yüzde 100 yerli madenlerden oluşuyor"

Takım kaptanı Gürkan Akarken, AA muhabirine, uzun süredir projenin üzerinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Betonun çevreye ciddi zararlar verdiğini anlatan Akarken, "Yeni nesil, çevre dostu, akıllı malzemeler üzerine çalışmalar yapıyoruz. Araştırmalarımızın sonucunda bu projeye ulaştık. Çimentonun çevreye verdiği zararlardan kurtulmak için yeni bir yapı malzemesi üzerine yoğunlaştık. Bileşimi yüzde 100 yerli madenlerden oluşuyor. " dedi.

"İnşaat sektöründeki denemelerimiz olumlu gidiyor"

Akarken, ürettikleri yapı malzemesinin çevre olumsuz bir etkisinin olmadığına dikkati çekti.

"Geleneksel betona göre yüzde 80 daha az karbon salınımı yapıyor." diyen Akarken, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda normal betonun üçte biri oranında enerjiyle üretiliyor. İnşaat sektöründeki denemelerimiz olumlu gidiyor. Farklı renkler ve desenlerde farklı mekanlarda uygulamaya hazırız. Ticarileşmeye hazır konuma geldi. Üzerinde çalıştığımız bu malzemeyi gerçekten bir binaya çevirip o binanın içinde ısı yalıtım malzemesi olarak uygulamak ve ticarileştirerek ülkemize güzel bir iş çıkarmayı hayal ediyoruz. Aldığımız ödül, doğru yolda bulunduğumuzu tasdiklemiş oldu."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknofest Teknoloji Ekonomi Güncel İnşaat Çevre

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