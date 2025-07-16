ÇOMÜ'den Yapay Zeka Destekli BroBot: Tavuk Hastalıkları Erken Teşhis Edilecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenlerince tamamen otonom ve yapay zeka destekli geliştirilen "BroBot" ile tavuk hastalıkları erken teşhis edilerek salgınların önüne geçilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, "bilim iletişimi" kapsamında köy köy dolaşıp kümes hayvanı yetiştiricilerinin sorunlarını dinledi.

Akademisyenler, yetiştiricilerden hastalıkların erken tespitiyle ilgili gelen talepler doğrultusunda, kümes içinde tam otonom olarak 7/24 hareketle her metrekareyi tarayarak haritalama yapabilen "BroBot"u geliştirdi.

Üzerindeki sensörlerle çok sayıda veriyi takip eden "BroBot", kümes hayvanları arasında herhangi bir problem tespit ettiğinde, bunu anlık olarak çiftlik sahibine, veterinere ya da bakıcıya bildiriyor.

Hassas sisteme sahip "BroBot", hastalığı tespit ettikten sonra yayılmasını engellemek için üzerindeki ilaçlama sistemiyle anında müdahalede bulunarak, o bölgedeki tavuklara lokal olarak ilaçlama yapabiliyor, ölü tavuğu kümes dışına çıkarabiliyor.

Yapay zeka destekli robotla, kümeslerde sürekli tarama yapılarak, sürü sağlığının korunması ve kümes başına 3-4 tona kadar verimliliğin artırılması hedefleniyor.

"Ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin bulundukları bölgenin ihtiyaçlarını, potansiyelini ve kapasitesini göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif rol oynamasını istediklerini belirtti.

Üniversitelerin bölgelerine daha fazla katkı sağlamasının Türkiye'nin kalkınma hedeflerine doğrudan hizmet edeceğini vurgulayan Özvar, özellikle son yıllarda yaptıkları çalışmalarla üniversitelerin yerel ihtiyaçlara çözüm üreten ve bilimsel üretimleri vasıtasıyla bölgesel kalkınmayı destekleyen kurumlara dönüştürülmesini sağladıklarını ifade etti.

Özvar, tarımsal üretimin geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden birinin, dijital teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilikçi uygulamaların benimsenmesi olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımda akıllı sistemlerin ve cihazların yoğun bir şekilde kullanılacağı yeni dönemde, geçiş sürecini ıskalamamak büyük önem taşıyor. Bu vesileyle YÖK olarak, tarım alanında dijital teknolojilere dayalı eğitim programlarının geliştirilmesini, tarımsal üretimde veri temelli karar alma süreçlerinin benimsenmesini ve üniversite-sektör işbirliklerinin güçlendirilmesini önceliklerimiz arasında gördüğümüzü vurgulamak isterim. Bu kapsamda, tarımda dijital teknolojilere dayalı yeni lisans ve ön lisans programları açıyor, mevcut programları revize ediyoruz. Ülkemizin tarımsal üretim kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz."

"Üreticilerimizi, üniversitelerimize başvurmaya davet ediyoruz"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise bilim iletişimiyle çiftçilerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve proje ürettiklerini belirterek, geliştirdikleri sistemin, herhangi bir insan müdahalesine gerek kalmadan hasta veya ölü hayvanların dakikalar içerisinde kümes ortamından uzaklaştırılmasını sağladığını bildirdi.

Bu sayede toplu ölümlerin önlenerek ülke ekonomisine önemli katkı sunulacağını vurgulayan Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Sistem, belirlenen güzergahlarda otomatik olarak kümes içerisinde hareket ederek, üç boyutlu LIDAR teknolojisiyle anlık haritalama yapıyor ve termal kameralar aracılığıyla vücut sıcaklığı pik yapan tavukları tespit ediyor. Tespit edilen hayvanların koordinat bilgileri üreticiye ve anlaşmalı kurumlara anlık iletiliyor. Üreticilerimizi, üniversitelerimize başvurmaya davet ediyoruz. Problemlerle gelsinler, biz de akademi olarak en hızlı, en etkili ve ekonomik şekilde katkı vermeye hazırız."

Proje yürütücülerinden ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın da saha ziyaretlerinde üreticilerle doğrudan görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Çiftçilerimizden edindiğimiz geri bildirimlerde en büyük sorun olarak hastalıkların zamanında tespit edilememesi öne çıktı. Bunun üzerine üniversitemiz akademisyenleri olarak projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte çiftçilerimizle karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirliği içinde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Aydın, "BroBot"un, yurt dışındaki muadillerinden farklı olarak sadece hasta veya ölü tavukları tespit etmekle kalmadığını, kendi iç haznesine alarak kümes dışına çıkarabildiğini belirtti.