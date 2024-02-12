ÇOMÜ'den çevre dostu gıda ambalajı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde bal kabağı kabuğundan gıdaların bozulmasını önleyen, polimerden yapılanların zararlı etkilerinin aksine çevreye ve gıdaya dost ambalaj üretildi.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz, bir yıl önce ÇOMÜ Bilimsel Projelerini Destekleme Programından destek alarak başladığı "Gıda Atıklarından Antimikrobiyal Özellikli Biyobozunabilen Gıda Ambalajı Üretimi" projesinin laboratuvar çalışmalarına devam ediyor.

Turunçgiller ve sebzeler başta olmak üzere birçok gıdanın hücre duvarında bulunan, bir çeşit nişasta olan pektini, gıda ve çevre dostu ambalajlara dönüştürmek için kolları sıvayan Nigiz, bal kabağından elde ettiği ambalaj malzemesi üzerinde çalışıyor.

Ürünün mekanik, buhar tutma ve gıda test aşamaları tamamlandıktan sonra büyük ebatlarda üretime geçilebilecek.

"İçeriğindeki bileşenler bitkilerin büyümesine pozitif etki ediyor"

Gıda ve çevre dostu ambalaj üretimi projesine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Filiz Uğur Nigiz, turunçgiller ve sebzeler başta olmak üzere birçok gıdada bulunan pektinin, uygun şartlarda ayrıştırılıp film haline getirilebildiğini anlattı.

Bu filmleri bazı süreçlerden geçirdikten sonra kapladıkları gıdaların bozulmasını engelleyebildiklerini belirten Nigiz, "Gıdanın raf süresi uzuyor. Yaygın olarak kullanılan polimerler çok zararlı, üstelik doğada da bozulmuyor. Hem çevresel açıdan hem de ekonomik açıdan, bunları, yerine kullanabileceğimiz daha doğal şeylerle değiştirmemiz önemli." dedi.

Projeyi "Sıfır Atık" düşüncesiyle hayata geçirdiği aktaran Nigiz, şu bilgileri verdi:

"Biz bu filmleri üretip kullandıktan sonra toprağa bıraktığımızda, belli bir süre içinde bozulmasını takip ediyoruz. Aynı zamanda içeriğinde birçok faydalı bileşen de bulunduğu için topraktaki bitkilerin büyümesine de pozitif etki ediyor. Baştan sona kadar yeşil ve sıfır atık bir proje diyebiliriz. Burada antimikrobiyal özelliği sağlayan bazı esansiyel yağlarımız var. Örneğin kekik çok önemli bir antimikrobiyal. Ambalaja yapım aşamasında kekik yağı ya da yeşil çay ekleyerek, etrafında ve yüzeyinde bakteri oluşmasını da engelledik. Bunlar başarıyla sonuçlandı. Hem ekonomiye hem de çevreye fayda sağlamaya çalışıyoruz."

Ambalaj birkaç yıl içinde marketlerdeki yerini alacak

Nigiz, laboratuvar çalışmasındaki ürünü bal kabağından elde ettiklerini ancak birçok meyve ve sebze kabuğunun da bu şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Türkiye'de çöp ayrıştırma kültürünün fazla gelişmediğini dile getiren Nigiz, "Avrupa'da veya diğer ülkelerde çöpler atılırken, kompostlanabilir ve diğer çöp atıkları olarak ayrı ayrı atılıyor. Eğer kendi gıdalarımızdan kompostlanabilir olanları ayrı bir yere toplarsak, bunları çok daha değerli malzemelere dönüştürmemiz çok daha kolay olacak. O nedenle bizde bu kültürün öncelikle oluşması gerekiyor. Herkes gıdasını, atıklarının kabuklarını bu şekilde değerlendirebilir. Umarım bu süreç kısa zamanda bizim ülkemizde de oluşur." diye konuştu.

Laboratuvar aşamasında pektinin mekanik, buhar tutma ve gıda testlerini yapmaya devam ettiklerini aktaran Nigiz, bu aşamalar tamamlandıktan sonra en uygun formu bulup daha büyük boyutlarda üreteceklerini söyledi.

Projeyi bir yıl içinde tamamlamayı planladıklarını kaydeden Nigiz, "Diğer ülkelerde birçok gıdadan ambalaj yapıp marketlere verenler var. Biz de birkaç yıl içinde geçeriz diye düşünüyoruz. Bu konuda Türkiye'de yürütülen birçok çalışma var ama sonuçlandırılmış olarak ilklerden biri olmayı planlıyoruz." dedi.