ÇOMÜ'de Tercih ve Tanıtım Günleri Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) üniversite adaylarına yönelik tercih ve tanıtım günleri etkinliği başlatıldı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nun katılımıyla düzenlenen etkinliğin tanıtımı, Rektörlük Şehir Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Erenoğlu, programda yaptığı konuşmada, tercih ve tanıtım günlerini geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Tercih yapacak adaylar ile ailelerini ağırlamaktan, ÇOMÜ'yü tanıtmaktan onur duyduklarını belirten Erenoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve velilerimiz için 1 yıllık maratonun en verimli geçirilmesi, en profesyonelce yardım alınması gereken günlerini geçiriyoruz. Birkaç gün içinde tercih dönemi sona erecek ve biz 2024-2025 yılı akademik yılı öğrencilerimizi bekliyor olacağız. ÇOMÜ'de 20 fakülte, 13 meslek yüksekokulu ve yüksekokulları ile pek çok alanda önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimi veren birimler var. Bizim bu deneyimlerimizi, tecrübelerimizi aday öğrencilerimizle yerinde paylaşmamız çok önemli. Geleceklerinin güzel, verimli ve aydınlık geçmesini kendileri için meslekleri için yaşamları için diliyorum. İki gün boyunca tüm akademik birimlerimiz, üst yönetimimiz ve idari personelimiz ile Çanakkale içinden ve Çanakkale dışından tüm ilçelerden gelecek tercihe alınacak öğrencilerimizi ve velilerimizi buraya davet ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, stant ziyareti sonrası etkinliğe gelen aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.