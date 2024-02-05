ÇOMÜ'de Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciler Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrenciler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, büyük bir deprem faciası yaşandığını, 11 ilin etkilendiğini hatırlattı.

Hayatın doğal akışını da etkileyen afetin ilk anından itibaren hızlı bir şekilde ÇOMÜ'nün farklı birimlerinin reaksiyon gösterdiğini aktaran Erenoğlu, "O dönemki sosyal sorumluluk projeleri koordinatörlüğümüz hızlı bir şekilde hem öğrencilerimizle hem de idari ve akademik personelimizle birlikte organize olarak bir yardım kampanyası sürecini başlattı. Biz bu süreçte 13 öğrencimizi depremde kaybettik. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Erenoğlu, farkındalık oluşturmak için depremde hayatını kaybeden öğrenciler anısına hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem konusunu böyle diri tutmamız gerekiyor. Çünkü bir depremi yaşayıp o depremin sönümlenmesi en azından hafızalarda kalması çok önemli ve bu durum ülkemizdeki deprem gerçeğini ne yazık ki ortadan kaldırmıyor. Her şeyden önce bence en önemlisi afet eğitimi. Nasıl ki Japonya'da ilköğretim çağından önce başlıyorsa bizlerde de bu afet eğitimine çeşitli platformlarda önem vermeliyiz. Biz üniversite olarak afet eğitimi konusunda da diğer alanlarda olduğu gibi çalışmamızı sürdürüyoruz. Yeni dönemde özellikle afet konusuna daha yoğunluk göstereceğiz."

Konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene STK temsilcileri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.