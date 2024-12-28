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ÇOMÜ'de Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerine Üniforma Giyme Töreni

ÇOMÜ'de Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerine Üniforma Giyme Töreni
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen üniforma giyme töreninde duygusal anlar yaşandı. Törende, Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, üniformanın mesleki onuru ve sorumluluğunu temsil ettiğini belirtti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 1. sınıf öğrencileri için üniforma giyme töreni düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen törene ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun ve eski AFAD Müdürü İbrahim Tarı, SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, Meteoroloji İl Müdürü Erol Öztabak, DSİ İl Müdürü Serdar Kurt, Sağlık İl Müdür Yardımcısı Dr. Huriye Ünal ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün, bir hayalin gerçekleşmesine ve büyük bir başlangıca tanıklık ediyoruz. Kıymetli aileler, her bir öğrencimizin arkasında sevgi ve fedakarlıkla onları bugüne taşıyan sizlerin emeği var. Çocuklarınızın bugünlere ulaşmasında gösterdiğiniz çabalar için sizlere gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, bugün giydiğiniz bu formalar yalnızca bir giysi değil, mesleğinizin onurunu, insan hayatına hizmet etmenin tutkusunu ve sorumluluk bilincini temsil eden simgelerdir."

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayten Dinç ise bölümün fakültenin aktif bir bölümü olduğu belirterek, öğretim elemanları ve öğrencilerini tebrik etti.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Caymaz da ÇOMÜ'nün ve Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nün çalışmalarını anlatan sunum yaptı.

Bölüm Başkan Yardımcısı ve sınıf danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Fehmi Volkan Akyön, üniformanın anlamı ve meslek hayatındaki sorumluluklarını anlattı.

Program, forma giydirme töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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