ÇOMÜ, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına 3 elektrikli araçla katkı sunuyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından başlatılan Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uygunluk çalışmalarına katkı sunmak amacıyla biri makam aracı olmak üzere 3 elektrikli araç hizmete alındı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektörlük girişinde düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin çevreci projelerine destek olmak amacıyla önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Üniversiteye elektrikli araçlar kazandırıp sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunduklarını belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:

"Kampüsümüzde enerji tasarrufu projeleri uygulamakta, atık yönetimi konusunda çalışmalar yapmakta ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya gayret etmekteyiz. Bu hedefler doğrultusunda üniversitemiz filosuna elektrikli bir otomobil, bir elektrikli golf aracı ve bir elektrikli çevre temizlik arabası kazandırıyoruz. Banka maaş promosyon ihalesi kapsamında Ziraat Bankası ile yaptığımız anlaşma sonucunda mevcut makam arabasının iadesi ve yeni elektrikli araçların temini gerçekleşti. Bu sayede banka ile olan işbirliğimiz sadece ticari bir ilişkinin ötesine geçerek ortak değerler ve hedefler doğrultusunda bir işbirliğine dönüşmüştür."

Erenoğlu, bu araçların ÇOMÜ'nün yeşil mutabakat kapsamındaki uygulamalarına ve sürdürülebilir kampüs hedefine bağlılığını gösteren birer sembol olduğunu ifade etti.

Elektrikli araç kullanımıyla fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacaklarını, karbon ayak izini küçülteceklerini ve kampüsün daha temiz bir havaya sahip olmasına katkıda bulunacaklarını dile getiren Erenoğlu, "Ayrıca, elektrikli golf aracı ile engelli ve yaşlı öğrencilerimize ve personelimize daha kolay ulaşım imkanı sunacağız. Elektrikli çevre temizlik arabasıyla da kampüsümüzün daha temiz ve düzenli kalmasına yardımcı olacağız." dedi.

Törenin ardından Erenoğlu, rektör yardımcılarıyla elektrikli makam aracını test etti.