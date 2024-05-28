Üye Girişi
Haberler

ÇOMÜ Arama Kurtarma Takımı Balkan Ülkeleri Yarışmasında Birinci Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arama kurtarma takımı, Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'nda birinci oldu. Yarışmaya 9 ülkeden 15 üniversite takımı katıldı. ÇOMÜ takımı enkazda arama ve kurtarma etabında gösterdiği başarılı performansla birincilik ödülünü kazandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin (ÇOMÜ) arama kurtarma takımı, Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'nda birinci oldu.

Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Üniversiteler Arası Arama ve Kurtarma Yarışması'na, ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Koçak, Arş. Gör. Dr. Göksel Öztürk ile 11 öğrenci katıldı.

Yarışmada Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Kosova, Kuzey Makedonya ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 15 üniversite takımı mücadele etti.

ÇOMÜ arama kurtarma takımı, enkazda arama ve kurtarma etabındaki başarılı performansı ile birincilik ödülünü kazandı.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, yaptığı açıklamada, bu önemli başarıdan dolayı ekibi tebrik ederek, "Üniversitemiz, acil yardım ve afet yönetimi alanındaki çalışmalarına büyük önem vermektedir. Bu alanda eğitim gören öğrencilerimiz, teorik bilgileri pratik becerilerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazanmaktadırlar. Bu başarı, üniversitemizin eğitim ve araştırma kalitesinin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak

Ankara kulislerini sarsan iddia: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title