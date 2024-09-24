Üye Girişi
Haberler

Comedie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde

Comedie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali'nde
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız tiyatro topluluğu Comedie-Française, İstanbul Tiyatro Festivali'nde 'Hekabe, Hekabe Değil' oyunuyla sahne alacak. Oyun, Avignon Festivali'nde prömiyer yaptı ve festival 22 Ekim'de başlayacak.

Fransız oyun yazarı Moliere'e kadar uzanan kökleriyle halen faaliyetlerini sürdüren tiyatro topluluğu Comedie-Française, 28. İstanbul Tiyatro Festivali'ne konuk olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfından (İKSV) yapılan açıklamaya göre topluluk, prömiyeri bu yaz Fransa'daki Avignon Festivali'nde gerçekleşen, "Hekabe, Hekabe Değil" oyunu ile festival izleyicisiyle buluşacak.

ENKA Vakfının gösteri sponsoru olacağı eser, Institut français İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları iş birliğinde, 2-3 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde izlenebilecek.

Elsa Lepoivre'nin başrolde yer aldığı oyunu, Avignon Festivali'nin artistik direktörü Tiago Rodrigues yönetiyor.

Eserde, Euripides'in trajedisiyle gerçek olaylardan esinlenmiş bir hikaye ele alınıyor.

Mehmet Birkiye'nin küratörlüğünde gerçekleştirilen festival 22 Ekim'de başlayacak.

Festivale ilişkin detaylı bilgiye "tiyatro.iksv.org" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

Kültür Sanat Etkinlik Festival istanbul Güncel Kültür Sanat

İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });