Çölyak için 264 km pedal çevirecekler

BALIKESİR (Bültenler) - Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri düzenledikleri etkinliklerle Çölyak tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor ve bu konuya dikkat çekiyor. 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kocaeli'deki kuruluşlar bir araya geldi.

12 BİSİKLETÇİ 264 KM PEDAL ÇEVİRECEK

Etkinlik kapsamında Çölyak hastalığına dikkat çekmek için 12 bisikletçi, 264 kilometre pedal çevirecek. Kocaeli Kent Meydanı'nda start alan etkinlik kapsamında bisikletçiler Bursa ve Balıkesir'e giderek Çölyak hastalarına ücretsiz olarak içinde glutensiz ürünlerin olduğu koli dağıtımı yapacak. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi tarafından desteklenen etkinlik Kocaeli, Bursa ve Balıkesir Çölyakla Yaşam Dernekleri ile Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları (KOBİDOS) işbirliği ile düzenleniyor.

"ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK"

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Yaşayanlar için gerçekten çok büyük bir problem. Hayatı alt üst eden, yaşamı zorlaştıran bir hastalık. Farkındalık yaratmak için çok güzel bir etkinlik. Bunu daha önce de yaptılar. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum. Ayrıca emekleri için Kent Konseyimize ve Çölyak derneğimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE İLLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIP BİR AĞ KURACAĞIZ"

Kurumsallaşmanın önünü açmak için çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Büyükakın, "Önümüzdeki süreçte daha kurumsal bir çerçeveye kavuşturmak için çalışmalar da yapacağız. Belki çevre illerle işbirliği yapıp bir ağ kuracağız. Bu daha mantıklı bir yaklaşım olabilir. Dolayısıyla birbirimize destek olacağımız bir yapının oluşturulması hızlı bir çözüm bulunmasını kolaylaştıracak" dedi.

ÇÖLYAK HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ise yaptığı konuşmada Çölyak hastalığına dikkat çekmek istediklerini vurguladı. Atar, "Bisikletçilerimiz yol boyunca Yalova, Bursa ve Balıkesir'de de Çölyak hastalarıyla bir araya gelecekler. Çölyak hastalarına uygun hazırladığımız koliler var. Onları dağıtacaklar. Hastalığa dair farkındalık yaratmak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

KOCAELİ, YALOVA, BURSA VE BALIKESİR

Belde Sokak, Leyla Atakan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Sanayi Caddesi, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinden D-130 karayoluna bağlanacak olan bisikletliler, Yalova üzerinden Bursa'ya doğru ilerleyecek. Ardından Balıkesir'e pedal çevirecek ekiplere; yol boyunca emniyet güçleri ve sağlık ekipleri eşlik edecek. Bursa ve Balıkesir'e ulaşan ekipler, burada ihtiyaç sahibi Çölyak hastalarına ücretsiz olarak içinde glutensiz ürünlerin olduğu koli dağıtımı yapacak.

İLKİ 2019 YILINDA YAPILMIŞTI

2019 yılında birincisi gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam Turu ile Kocaeli den Sakarya, Bilecik, Eskişehir ve Ankara rotasında gönüllü 10 bisikletçi pedal çevirmişti. Güzergâhtaki illerde mevcut STK'larla işbirliği yapılarak 240 adet glütensiz gıda kolisi Çölyak/PKU tanılı özel gereksinimli bireylere ulaştırılmıştı.

GLÜTENSİZ GIDA KOLİLERİ DAĞITILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında, zengin içerikli glütensiz gıda kolilerini 425 özel gereksinimli bireye ulaştırdı. 2022 yılı Ramazan Bayramı öncesinde de tespit edilen 320 aileye Çölyak/PKU gıda kolileri ulaştırıldı. Ayrıca 2021 yılı başından itibaren 41 Kart ile yapılan Sosyal Yardımlarda Çölyak ve PKU tanılı bireyler için gıda yardımları yüzde 50 artırımlı veriliyor.

ÇALIŞTAY YAPILACAK

Büyükşehir tarafından Çölyak ve PKU hastalığı hakkında yapılması planlanan çalıştay ile hastaların beslenme konusunda yaşadığı sorunlar ve gıda sektöründe yapılması gereken çalışmaların tartışılması hedefleniyor.

Bültenler / Güncel