Kayseri'den kısa kısa

Melikgazi Belediyesince çölyak alerjisi bulunan hastalara ve yakınlarına özel düzenlenen glütensiz mutfak kursu ilgi görüyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kursun sonunda katılımcılara katılım belgesi verileceğini belirtti.

Kursun Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde verildiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Birbirinden farklı lezzetleri artık çölyak hastalarımız da öğrenip yapabiliyor. Marketlerde ve piyasada glütensiz ürünler bulamayan ve hayatları oldukça zorlaşan çölyak hastaları, bu derslere katılarak glütensiz malzemelerle ekmekten pastaya, böreğe, sevdikleri yiyecekleri kendileri hazırlamayı öğreniyor. Deneme yanılma yoluyla yeni tarifler de keşfediyorlar. Kayseri'nin de yemeklerini yapabilmeleri için eğitim veriyoruz. Yaklaşık 4 yıldır devam eden kursumuzda yüzde 90'ın üzerinde başarı sağlandı. Glütensiz beslenmek isteyen herkesi kursumuza bekleriz."

Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öhaseki'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete, İmamoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur ile yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu katıldı.

İmamoğlu, Özhaseki'ye OSB ve sanayicileri ilgilendiren konularda hazırlanan dosyaları vererek bu konularla ilgili destek talebinde bulundu.