Bağcılar'da öğrenciler çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla glütensiz kek yaptı

Bağcılar Belediyesi'nce, 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler glütensiz kek pişirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilere çölyak hastalığını anlatan seminer verildi.

Öğrenciler, daha sonra çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla glütensiz kek pişirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Akif Görentaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da öğrencilere yardım etti.

Etkinliğin sonunda pişirilen keklerden davetlilere ikram edildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti olan çölyak hastaları için şimdiye kadar yapılan gıda yardımına, yeni dönemde de devam edeceklerini söyledi.