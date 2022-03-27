Çölyak hastaları 'Glüteniz Makarna Festivali'nde buluştu

İSTANBUL Esenler Belediyesi, buğday, arpa, çavdar gibi tahıllardaki glüten proteine karşı hassasiyeti olan çölyaklı bireyler için 'Glütensiz Makarna Festivali' düzenledi.

Esenler Belediyesi, glüten içeren yiyeceklere karşı hassasiyeti olan çölyak hastası bireyler için "Glütensiz Makarna Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen festivalde makarna pişirme tekniklerini işin ustaları anlattı. Makarna ikramının yapıldığı festivalde birbirinden renkli çocuk etkinlikleri gerçekleşirken, ESEV (Esenler Belediyesi Sanat Evi) Grubu Konseri festivalde eğlenceli anlar yaşattı.

"Bu hastalıklarla kalan kardeşlerimiz yaşamını devam ettirebilecek farklı sıkıntılarla karşılaşmasın diye burada imkan sunuyoruz"

Festivalde açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Gerçekten bununla yüzleşen bunlarla karşı karşıya kalan kardeşlerimiz hayatlarında ki bu kısıtlılığı farklı fırsata dönüştürerek onlara imkan sunulabilecek imkanlar oluşturabilecek büyük bir gayret var. Bugün çölyak hastası kardeşlerimizin özellikle glütensiz makarna programı diyelim. Her birimiz bu yaşadığımız farkındalığın ortadan kaldırabilecek anlamlı bir programdır. Biz Esenler Belediyesi olarak arka tarafta gördüğünüz şifa evinin bir bölümünü nadir hastalıklarla ilgili sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin bu hastalıklarda gıda ihtiyaçlarını ortadan kaldırarak gıda teminleriyle ilgili sıkıntılarını ortadan kaldıracak gıdalarla donattık. Bu hastalıklarla kalan kardeşlerimiz yaşamını devam ettirebilecek farklı sıkıntılarla karşılaşmasın diye burada imkan sunuyoruz" şeklinde konuştu.

9 yıldır çölyak hastası olan Hülya Baş, "Çölyak diyetine uyarak 9 yıl geçirdim. Dışarda en ufak çapraz bulaşmada bilene ben çok kötü oluyorum. Diyetime uyduğum sürede sağlıklıyım. Bu tarz etkinlikler biz bizden anlayan insanlarla olmak güzel bir şey yok. Çünkü bir misafirliğe gittiğimizde her şey glütenli yapılıyor. Ama siz hiçbir yemeden gelmiş oluyorsunuz. Böyle etkinlikte yalnız olmadığımı görmek benim gibi insanlarında olduğunu görmek çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek beni mutlu ediyor" dedi.