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Columbia Üniversitesi, Trump Yönetimi'nin Fon Kesintisi Nedeniyle 180 Personeli İşten Çıkarıyor

Columbia Üniversitesi, Trump Yönetimi'nin Fon Kesintisi Nedeniyle 180 Personeli İşten Çıkarıyor
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Columbia Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'e destek gösterileri nedeniyle federal fonları kesmesini takiben, 400 milyon dolarlık kesintinin sonuçları olarak yaklaşık 180 çalışanının işine son verdiğini duyurdu. Üniversite yetkilileri, bu kesintilerin üniversitenin mali esnekliğini artırmak amacıyla atılan adımlarla ilişkili olduğunu belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterileri nedeniyle hedef aldığı ve 400 milyon dolarlık fonunu kestiği Columbia Üniversitesi, yaklaşık 180 personelini işten çıkardığını duyurdu.

Columbia Üniversitesi yetkilileri, fonların kesilmesi üzerine giderleri azaltmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Yetkililer, üniversite bünyesinde çalışan ve federal fonlarla finansmanı sağlanan yaklaşık 180 kişinin işine son verildiğini açıkladı.

Üniversite Sözcüsü Jessica Murphy, üniversitenin "mali esnekliği artırmak" amacıyla emekliliğe teşvik eden programlar da dahil olmak üzere, çeşitli adımlar attığını kaydetti.

Columbia bünyesindeki araştırmaların sayısının azaltılacağını belirten Murphy, bazı araştırmaların tamamen sonlandırılacağını, devam eden araştırmaların ise alternatif finansman kaynaklarıyla sürdürülmeye çalışılacağını vurguladı.

Yetkililer, bu kararın kronik hastalıkların tedavisi için yürütülen çalışmalardan kanser araştırmalarına kadar bir dizi projeyi etkileyeceğini ifade etti.

Harvard, Columbia ve UPenn

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde bulunuyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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