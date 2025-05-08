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Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destek Gösterisi: 70 Gözaltı

Columbia Üniversitesi'nde Filistin Destek Gösterisi: 70 Gözaltı
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Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin destek gösterisinde, polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı; en az 70 gösterici gözaltına alındı. Okul yönetimi, protestocuların binayı terk etmeyi reddettiğini açıkladı.

ABD'de Columbia Üniversitesi'nde bulunan Butler Kütüphanesi'nde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı.

Amerikan üniversite kampüslerindeki Filistin gösterilerinin merkezi sayılan Columbia Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci, Butler Kütüphanesi'nde büyük bir gösteri düzenledi.

Kütüphanede bir araya gelen öğrenciler Filistin lehine sloganlar atarken, okul yönetimi kısa süre sonra New York polisini okula davet etti.

Bunun üzerine kütüphaneye giren New York polisi en az 70 göstericiyi gözaltına alırken, zaman zaman polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Gösteriyi düzenleyen öğrenci grubu, yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük militarize polis güçlerinden biriyle karşı karşıyayız. Görevlendirilmiş güvenlik görevlileri bizi boğdu ama biz yılmadık. Sessizce aşağı inmeyi reddediyoruz. İşe yaramaz entelektüeller olmayacağız. Filistin bizim pusulamızdır ve şiddetli baskı karşısında güçlü duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Columbia Üniversitesi Başkanı Claire Shipman ise olaya karışan kişilerin "kendilerini tanıtmayı ve binayı terk etmeyi" reddettiklerini ve bu gerekçelerle gözaltına alındıklarını söyledi.

Harvard, Columbia ve Pensilvanya üniversiteleri

ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek federal fonların dondurulması gündemde yer alıyor.

Harvard Üniversitesi profesörleri, Başkan Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyulması kararı aldığını açıklamıştı.

Pensilvanya Üniversitesine (UPenn) ayrılan 175 milyon dolarlık federal fonun ise okulun yüzme takımında yer alan bir transseksüel sporcu nedeniyle geçen ay askıya alındığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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