ÇOLPON-ATA - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısına katıldı (1) Toplantıya katılan üye ülke temsilcileri TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı. Toplantıya katılan üye ülke temsilcileri TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı. AA / Güncel Togo Cumhuriyeti Mustafa Şentop Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ÇOLPON-ATA - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısına katıldı (1) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.