ÇOLPON-ATA - TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Genel Kurul Toplantısına katıldı (1)
AA - Güncel
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Toplantıya katılan üye ülke temsilcileri TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON-Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı.
Toplantıya katılan üye ülke temsilcileri
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ÇOLPON- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurul Toplantısında bir konuşma yaptı.
AA / Güncel